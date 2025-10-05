Rune durissimo contro l' ATP | Volete che moriamo in campo? Perché non c' è una regola sul calore?

5 ott 2025

Dopo Comesana e Bu, oggi anche il danese è stato vittima del gran caldo e dell'umidità. E si è sfogato durante il time-out con gli organizzatori del Masters 1000 di Shangai. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

