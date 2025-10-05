Rumore Festival di Fanpageit Saverio Tommasi sul palco | Vi racconto cosa è successo dopo l’abbordaggio della Flotilla

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli aggiornamenti dal Rumore Festival di Fanpage.it in corso all'Acquario Romano, il programma di oggi, 5 ottobre: tra gli ospiti Saverio Tommasi tornato in Italia, Francesca Albanese e Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

