E’ ormai il volto di punta della Rai. Stefano De Martino ha battuto lo scorso anno un record con “ Affari tuoi ” ma quest’anno la strada è in salita. Si sta scontrando con Gerry Scotti che sta ottenendo risultati clamorosi con “La ruota della fortuna”. Stefano De Martino è stato ospite di Rumore Festival organizzato da Fanpage presso l’Acquario Romano a Roma in un panel dal titolo “ Il rumore che fa la tv “. Il conduttore ha parlato del successo ottenuto in questi due anni: “Non mi pongo il problema perché un antidoto al successo è l’autoironia. Non voglio sembrare modesto ma io non amo prendermi sul serio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Rumore Festival 2025, Stefano De Martino parla della sfida con Gerry Scotti e rompe il silenzio sui video intimi: “Non è stata una vicenda facile, è importante denunciare”. E su Sanremo…