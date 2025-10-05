Rugani Juventus lo stop forzato di Bremer gli spalanca le porte | giocherà dal primo minuto contro il Milan di Allegri? Le novità

Rugani Juventus, l’infortunio di Bremer gli spalanca le porte: sarà lui a guidare il reparto nel big match? Un’occasione d’oro per il difensore. L’emergenza si trasforma in opportunità. Per la super sfida di questa sera contro il Milan, Igor Tudor si affida all’usato sicuro, a un giocatore di grande esperienza e affidabilità per sopperire alla pesantissima assenza di Gleison Bremer. Come riportato da Tuttosport, sarà Daniele Rugani a prendere le redini del pacchetto arretrato della Juventus. Rugani Juve: una chance da non sprecare. Con il leader brasiliano costretto al forfait, dopo aver lavorato ancora a parte nella rifinitura di ieri, il tecnico croato non ha avuto dubbi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

