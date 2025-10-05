Rugani Juventus lo stop forzato di Bremer gli spalanca le porte | giocherà dal primo minuto contro il Milan di Allegri? Le novità
Rugani Juventus, l’infortunio di Bremer gli spalanca le porte: sarà lui a guidare il reparto nel big match? Un’occasione d’oro per il difensore. L’emergenza si trasforma in opportunità. Per la super sfida di questa sera contro il Milan, Igor Tudor si affida all’usato sicuro, a un giocatore di grande esperienza e affidabilità per sopperire alla pesantissima assenza di Gleison Bremer. Come riportato da Tuttosport, sarà Daniele Rugani a prendere le redini del pacchetto arretrato della Juventus. Rugani Juve: una chance da non sprecare. Con il leader brasiliano costretto al forfait, dopo aver lavorato ancora a parte nella rifinitura di ieri, il tecnico croato non ha avuto dubbi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Futuro di Rugani ancora in bilico: la Juventus valuta la sua situazione | CM.IT
Rugani Juventus, spunta un’altra squadra interessata al difensore: potrebbe andare in prestito in questo campionato. Sarà decisivo l’allenatore?
Rugani è carico per l’inizio della nuova stagione: la sua storia su Instagram è un messaggio chiaro alla Juventus non solo per il presente ma anche per il futuro – FOTO
Probabile formazione #Juventus Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. #JuveMilan - X Vai su X
Nell’estate 2024 la #Juventus ha ceduto Tarik #Muharemovic a #Sassuolo e ha rinnovato fino al 2026 il contratto di Daniele #Rugani, una scelta che ha portato il club ad incassare nell’immediato 3/4 milioni, conservando anche il 50% sulla futura rivendita. - facebook.com Vai su Facebook
Rugani, Carnevali chiama la Juve: "Al Sassuolo interessa, ma non credo che..." - Rientrato alla Continassa dopo il prestito all'Ajax, Daniele Rugani sembra intenzionato a restare ancorato alla rosa bianconera per la prossima stagione. Come scrive tuttosport.com
Futuro di Rugani ancora in bilico: la Juventus valuta la sua situazione | CM.IT - La Juventus si sta prendendo del tempo per valutare diverse situazioni prima di mettere in pratica le proprie strategie di mercato: anche nel caso di Daniele Rugani sono in corso dei ragionamenti in ... Si legge su calciomercato.it