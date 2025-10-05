Rugani a DAZN | È una partita molto tirata che si deciderà sugli episodi Ecco come dovremo giocare il secondo tempo

Daniele Rugani ha parlato così ai microfoni di DAZN nell’intervallo di Juve Milan: tutte le dichiarazioni del calciatore bianconero. Daniele Rugani ha parlato nell’intervallo di Juve Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN. PAROLE – «È una partita molto tirata, si decide spesso sugli episodi. Dovremmo essere bravi a rimane in partita e provare a portarla dalla nostra parte con qualche episodio». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

