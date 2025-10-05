Rubio | presto sapremo se Hamas è serio

18.15 "Sapremo molto presto se Hamas fa sul serio o no, in base a come andranno i colloqui tecnici" in Egitto sul piano Usa per Gaza.Così il Segretario Usa Rubio alla viglia dei negoziati su Gaza. Il conflitto a Gaza non è ancora finito e c'è ancora molto lavoro da fare prima che Israele e Hamas trovino un'intesa, ha detto Rubio. Poi, sugli ostaggi:spero in accordo presto, "non possiamo aspettare settimane e neppure diversi giorni". Poi: impossibile rilasciare ostaggi in mezzo a un attacco, "quindi gli attacchi Idf dovranno cessare".

