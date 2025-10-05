Rubio | presto sapremo se Hamas è serio
18.15 "Sapremo molto presto se Hamas fa sul serio o no, in base a come andranno i colloqui tecnici" in Egitto sul piano Usa per Gaza.Così il Segretario Usa Rubio alla viglia dei negoziati su Gaza. Il conflitto a Gaza non è ancora finito e c'è ancora molto lavoro da fare prima che Israele e Hamas trovino un'intesa, ha detto Rubio. Poi, sugli ostaggi:spero in accordo presto, "non possiamo aspettare settimane e neppure diversi giorni". Poi: impossibile rilasciare ostaggi in mezzo a un attacco, "quindi gli attacchi Idf dovranno cessare". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: rubio - presto
Ucraina Russia news, pesanti bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Mykolaiv. Rubio: “Presto Trump incontrerà Zelensky”
Tips & tricks per organizzare per bene il tuo setup? La risposta è al nostro evento. 27.09 con DJ Rubio #PioneerDJ #AlphaTheta Sei pronto? - facebook.com Vai su Facebook
Verso negoziati Israele-Hamas in Egitto. Rubio: Israele smetta di bombardare per liberazione ostaggi - Rubio: 'Israele smetta di bombardare, non si possono liberare ostaggi sotto le bombe' Israele deve smettere di bombardare Gaza affinché Hamas possa rilasciare gli ostaggi: è quanto afferma il segretar ... Scrive msn.com
Rubio a Gerusalemme: “Sostegno incrollabile a Israele per gli obiettivi a Gaza” - "Dopo la notizia secondo cui alcuni familiari del capo mandamento di Resuttana, Salvatore Genova, sarebbero coinvolti nella gestione della spiaggia di Mondello, ci saremmo ... Secondo ilfattoquotidiano.it