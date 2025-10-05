Rubicone pronta al via La prima con la Sabini
Numeri in crescita, entusiasmo rinnovato e tanta voglia di pallavolo: è ufficialmente iniziata la stagione 2025-26 del Rubicone In Volley, società ormai punto di riferimento del territorio cesenate. Sono infatti 21 i gruppi attivi tra settore giovanile, prima squadra maschile e femminile. Il club può già contare su oltre 300 atleti, con un obiettivo chiaro: arrivare a 350 tesserati, migliorando il risultato dello scorso anno che si era chiuso a quota 330. Un traguardo possibile anche grazie all’arrivo di nuove figure tecniche, giovani allenatori che daranno nuova linfa al settore giovanile. Un segnale concreto della volontà della società di investire sulle nuove generazioni e sul vivaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
