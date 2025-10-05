Rubano vestiti griffati per oltre 1.100 euro in tre negozi a Fidenza | denunciata coppia dell' Est

Nei giorni scorsi, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno concluso una rapida attività investigativa che ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Parma di un 36enne e una 30enne, entrambi di origine straniera senza una stabile dimora sul. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: rubano - vestiti

Bagnano i vestiti a due anziane. Poi rubano la catenina d’oro

Rubano vestiti al "Fuentes" per 1.300 euro: arrestate due donne

Piantedo, rubano vestiti per 1.300 euro e provano a scappare dal parcheggio: prese due ladre al centro Fuentes

In auto profumi, detersivi e vestiti cui era stato strappato il dispositivo antitaccheggio: https://primadituttomantova.it/cronaca/rubano-3mila-euro-di-merce-al-tigota-in-quattro-arrestati-dalla-polizia/ - facebook.com Vai su Facebook

Rubano abiti griffati rimuovendo i dispositivi antitaccheggio: arrestata una coppia - X Vai su X

Maxi-furto di abiti griffati: la merce in vendita online - Borse, cinture e accessori griffati rubati in una villetta a Pozzuoli e rivenduti su Vinted, sito specializzato per l'acquisto, la vendita e lo scambio di articoli nuovi o di seconda mano. Riporta ilmattino.it

Abiti Versace (rubati) venduti online con sconti del 50%: affare da due milioni. Il video della banda del lusso in azione - I capi "sparivano" da un magazzino prima che venissero distribuiti nei negozi e finivano su un mercato parallelo ... Si legge su today.it