Rubano dossi stradali nella città vicina e li installano nel loro quartiere | recuperati da carabinieri

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il singolare furto in Sicilia dove qualcuno ha deciso di rubare i dossi artificiali in strada ad Aci Castello per poi portarseli a Catania e installarli su un'altra strada dove non erano previsti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rubano i dossi artificiali ad Aci Castello per metterli in una via del loro rione a Catania

