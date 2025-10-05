Ruba soldi dal portafoglio dell'ex compagna e l'aggredisce con pugni e schiaffi | 27enne arrestato

I carabinieri hanno arrestato in flagranza un 27enne per rapina e resistenza a Vimercate (Monza). L'uomo avrebbe rubato 110 euro dal portafoglio dell'ex fidanzata, l'avrebbe picchiata e poi avrebbe provato ad aggredire anche i militari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Commesso collezionista ruba soldi dalla cassa per comprare monete e orologi di lusso: arrestato

