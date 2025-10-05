Rotterdam vincono i favoriti E ora Premier Padel a Milano

Nel P1 olandese, tra gli uomini Coello-Tapia battono i Chingalan in finale. Triay-Brea regolano ancora Josemaria-Sanchez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Rotterdam, vincono i favoriti. E ora Premier Padel a Milano - Nessuna sorpresa a Rotterdam: la tappa olandese del circuito Premier Padel ristabilisce le gerarchie in campo maschile e le conferma al femminile: il P1 è vinto dalle teste di serie numero 1 di entram ... Lo riporta msn.com

