Rosario Guglielmi dopo Temptation Island | addio al trono e nuovo lavoro

Anticipazionitv.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rosario Guglielmi è tornato. Dopo tre mesi di assenza dai social, l’ex protagonista di Temptation Island 2025 ha rotto il silenzio, raccontando il periodo difficile che ha seguito il suo breve passaggio a Uomini e Donne. La sua esperienza come tronista, cominciata tra grandi aspettative, si è conclusa in modo inaspettato già alla prima puntata. L’ex fidanzato di Lucia Ilardo però volta pagina, e lo fa a partire dal lavoro: ecco cosa ha annunciato tramite i social. Il trono mai iniziato a Uomini e Donne: la delusione di Rosario Guglielmi. Quando Maria De Filippi aveva proposto a Rosario Guglielmi di diventare tronista, il pubblico aveva accolto la notizia con entusiasmo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

rosario guglielmi dopo temptation island addio al trono e nuovo lavoro

© Anticipazionitv.it - Rosario Guglielmi dopo Temptation Island: addio al trono e nuovo lavoro

In questa notizia si parla di: rosario - guglielmi

Lucia Ilardi e Rosario Guglielmi dopo Temptation Island sarebbero rimasti insieme, l’indiscrezione post programma

Rosario Guglielmi di Temptation Island avvistato da solo: gli indizi social sulla storia con Lucia Ilardi

Temptation Island, Rosario Guglielmi rompe gli schermi del reality: è un nuovo prototipo di fidanzato

Cosa farà Rosario Guglielmi dopo Temptation Island e Uomini e Donne - Dopo le prime dichiarazioni sui social, Rosario Guglielmi è tornato a far parlare di sé. Come scrive novella2000.it

rosario guglielmi dopo temptationRosario Guglielmi dopo il trono perso a Uomini e Donne lascia il lavoro - Doveva essere il suo grande momento, a Uomini e Donne, è diventata una figuraccia un mondo visione. Scrive ultimenotizieflash.com

Cerca Video su questo argomento: Rosario Guglielmi Dopo Temptation