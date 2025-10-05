Rosanna Lambertucci sull’ex marito Alberto Amodei padre dell’unica figlia | Se tornassi indietro il divorzio non lo farei

Alberto Amodei, ex marito di Rosanna Lambertucci è morto per via di un tumore all’esofago e lei non lo ha mai abbandonato durante la malattia, nonostante si fossero separati. L’ ex marito di Rosanna Lambertucci è nato nel 1943 a Pesaro e all’epoca lavorava proprio in Rai. Grazie al suo enorme talento, era stato investito dell’incarico di direttore amministrativo del Tg2. Successivamente è stato il responsabile della parte sportiva insieme a Gilberto Evangelisti, giornalista. Alberto Amodei ha conosciuto la sua ex moglie proprio in Rai e tra i due c’è stato un grandissimo colpo di fulmine tanto che durante il primo periodo in cui si sono fidanzati si erano leggermente ritirati dalla vita sociale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

