Romizi | La tutela degli animali è una priorità Condivido l’appello delle guardie zoofile OIPA
Arezzo, 5 ottobre 2025 - Francesco Romizi, candidato capolista di Alleanza Verdi e Sinistra nel collegio di Arezzo, esprime pieno sostegno all’appello lanciato dal coordinatore delle Guardie Zoofile OIPA di Arezzo, Giacomo Petrai, rivolto ai candidati alle elezioni regionali della Toscana. “Condivido in pieno lo spirito e i contenuti di questo appello – dichiara Romizi – perché la tutela degli animali e la protezione dell’ambiente non possono essere considerate questioni marginali o di nicchia. Rappresentano invece un indicatore del grado di civiltà di una comunità e sono strettamente connessi alla salute pubblica e alla qualità della vita dei cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
