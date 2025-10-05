Romics 35 Ritorno al Futuro Top Gun ParaNorman Frankenstein Junior di nuovo al cinema

Comingsoon.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 35ma edizione del Romics dedica un panel a Ritorno al Futuro, neoquarantenne, Top Gun e altri classici che tornano al cinema, lì dove tutto è cominciato. Come sempre, l'appuntamento è alla Fiera di Roma: ecco quando. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

