La 35ma edizione del Romics dedica un panel a Ritorno al Futuro, neoquarantenne, Top Gun e altri classici che tornano al cinema, lì dove tutto è cominciato. Come sempre, l'appuntamento è alla Fiera di Roma: ecco quando. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Romics 35, Ritorno al Futuro, Top Gun, ParaNorman, Frankenstein Junior di nuovo al cinema - La 35ma edizione del Romics dedica un panel a Ritorno al Futuro, neoquarantenne, Top Gun e altri classici che tornano al cinema, lì dove tutto è cominciato. Scrive comingsoon.it
35° Romics, presentata la nuova edizione - Il 18 settembre, si è tenuta la conferenza che ha presentato il 35° Romics, che si terrà dal 2 al 5 ottobre presso Fiera di Roma. Riporta eroicafenice.com