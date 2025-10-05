Romano | Rinnovo di Tomori? Presto potrebbe diventare una priorità
Calciomercato Milan, il giornalista Fabrizio Romano, sul suo canale 'YouTube', fa il punto sul possibile rinnovo di Tomori. Ecco le ultime novità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: romano - rinnovo
Donnarumma Inter, il Psg prende Chevalier. Romano avverte: «Rinnovo fermo». Ecco cosa può succedere
Milinkovic Savic Juventus, la rivelazione di Fabrizio Romano: «C’erano stati sondaggi con Giuntoli. Sul possibile rinnovo con l’Al Hilal…»
Upamecano Inter, Romano conferma: «Il Bayern lavora per il rinnovo, ma posso dirvi che…»
Novità sul futuro di Paulo Dybala! Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su YouTube, la Roma ha avviato i primi contatti con gli agenti della «Joya» per discutere di un possibile rinnovo di contratto. La trattativa è ancora alle fasi iniziali, ma l’apertu - facebook.com Vai su Facebook
#Romano: "#Upamecano, il #Bayern sta lavorando al rinnovo. L'#Inter lo apprezza, ma per definirlo un obiettivo di mercato..." - X Vai su X
Tomori, il retroscena sulla Juventus - Durante l’ultima sessione di mercato, la Juventus aveva provato con insistenza a portare a Torino Fikayo Tomori, centrale del Milan con esperienza internazionale e grande affidabilità. Lo riporta ilbianconero.com
Calciomercato Milan, Tomori può restare nonostante l’interesse di una big italiana: gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo - Il Milan ha fatto enormi progressi in tutti i reparti, compreso quello difensivo: i dirigenti sono al lavoro per il futuro di Fikayo Tomori. notiziemilan.it scrive