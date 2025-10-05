Romano | Rinnovo di Tomori? Presto potrebbe diventare una priorità

Calciomercato Milan, il giornalista Fabrizio Romano, sul suo canale 'YouTube', fa il punto sul possibile rinnovo di Tomori. Ecco le ultime novità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Romano: “Rinnovo di Tomori? Presto potrebbe diventare una priorità”

Tomori, il retroscena sulla Juventus - Durante l’ultima sessione di mercato, la Juventus aveva provato con insistenza a portare a Torino Fikayo Tomori, centrale del Milan con esperienza internazionale e grande affidabilità. Lo riporta ilbianconero.com

romano rinnovo tomori prestoCalciomercato Milan, Tomori può restare nonostante l’interesse di una big italiana: gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo - Il Milan ha fatto enormi progressi in tutti i reparti, compreso quello difensivo: i dirigenti sono al lavoro per il futuro di Fikayo Tomori. notiziemilan.it scrive

