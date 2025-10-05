AREZZO Dura e senza appello la replica di Saverio Romano, coordinatore politico nazionale di Noi Moderati, dopo l’annuncio del ritorno della vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti in Forza Italia. "Il suo approdo stupisce solo gli sprovveduti – afferma Romano –. Doppiogiochista da mesi, senza alcun rispetto per il partito di cui faceva parte, era già stata accompagnata alla porta dal collegio dei probiviri che ne aveva certificato le progressive manovre di avvicinamento a Forza Italia". Parole destinate ad alimentare ulteriormente il dibattito nel centrodestra aretino. Romano parla apertamente di "situazioni locali incresciose", di "prebende e promesse di posticini elettorali" e di "uno spettacolo poco edificante che nulla ha a che vedere con la buona politica e con il Centro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Romano: "Ormai era già alla porta"