Romaatterrati 18 membri della Flotilla

1.38 Cori, applausi e uno sventolio di bandiere, tra cui quelle della Palestina e della Cub trasporti, hanno accolto,nella sala arrivi dell'aeroporto di Fiumicino, i 18 italiani della Flotilla rientrati da Istanbul. Al grido di 'Palestina libera', oltre duecento le persone, tra familiari, amici e colleghi che hanno accolto con entusiasmo gli attivisti e giornalisti arrivati. Per altri 15 italiani che non hanno firmato il foglio di rilascio volontario si dovrà attendere l'espulsione prima del rientro in Italia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: romaatterrati - membri

La Global Sumud Flotilla sta avendo più problemi del previsto - In queste settimane la partenza della Global Sumud Flotilla, la più grande iniziativa indipendente per portare cibo e altri beni essenziali ai civili nella Striscia di Gaza, è stata rimandata più ... Lo riporta ilpost.it

Le storie dei membri della Global Sumud Flotilla, il servizio di Giovanna Botteri - Il servizio di Giovanna Botteri sulla Global Sumud Flotilla partita nella giornata di oggi, 13 settembre 2025, dal porto di Augusta e dirette in Palestina per portare aiuti umanitari al popolo ... Scrive la7.it