La Roma reagisce nel migliore dei modi al passo falso in Europa League contro il Lille, espugnando il Franchi e superando 2-1 la Fiorentina. Per i giallorossi è il quinto successo in sei partite di campionato, un ruolino di marcia che vale il primo posto in classifica, in attesa dei risultati di Napoli e Milan. Soddisfatto per la risposta del gruppo e approfittando della pausa per le nazionali, Gian Piero Gasperini ha concesso due giorni di riposo ai suoi giocatori. La squadra tornerà ad allenarsi mercoledì a Trigoria, con i soli elementi non impegnati con le rispettive selezioni. Il tecnico giallorosso sfrutterà la sosta anche per recuperare alcuni elementi chiave: tra questi Paulo Dybala, tornato oggi in campo dopo lo stop muscolare, e Leon Bailey, ancora in attesa di esordire ufficialmente con la maglia della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, vittoria e primato: Gasperini premia la squadra con due giorni di riposo