Una ferita da trasformare in fretta in una cicatrice sbiadita quella subita giovedì contro il Lille, e la prima occasione per la Roma si presenta oggi contro la Fiorentina. Una sfida tutt’altro che semplice su un campo sempre ostico per i giallorossi, benché i gigliati, nonostante la vittoria in Conference League sul Sigma Omolouc, non se la stiano passando molto bene (3 punti in 5 gare). Gasperini è pronto a tornare sulle sue certezze dopo gli esperimenti di coppa, dal solito terzetto difensivo a Koné a centrocampo, fino a Soulé e Pellegrini dietro Dovbyk, con il solo dubbio fasce ancora da sciogliere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma sulle fasce, Gosens e Dodò da limitare: chi fuori tra Wesley, Rensch e Tsimikas?