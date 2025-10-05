Roma sulle fasce Gosens e Dodò da limitare | chi fuori tra Wesley Rensch e Tsimikas?
Una ferita da trasformare in fretta in una cicatrice sbiadita quella subita giovedì contro il Lille, e la prima occasione per la Roma si presenta oggi contro la Fiorentina. Una sfida tutt’altro che semplice su un campo sempre ostico per i giallorossi, benché i gigliati, nonostante la vittoria in Conference League sul Sigma Omolouc, non se la stiano passando molto bene (3 punti in 5 gare). Gasperini è pronto a tornare sulle sue certezze dopo gli esperimenti di coppa, dal solito terzetto difensivo a Koné a centrocampo, fino a Soulé e Pellegrini dietro Dovbyk, con il solo dubbio fasce ancora da sciogliere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - fasce
Sorteggi Europa e Conference League, le partite in diretta LIVE dalle 13: fasce e avversarie di Roma, Bologna e Fiorentina
Sciopero dei mezzi il 4 settembre: treni, metro e tram a rischio. Orari e fasce di garanzia a Roma e Milano
Sciopero dei treni giovedì 4 e venerdì 5 settembre, rischio disagi a Roma e in tutta Italia: gli orari dello stop, chi si ferma e le fasce garantite
La Jazz Campus Orchestra, l’orchestra residente della Fondazione Musica per Roma diretta dal Maestro Massimo Nunzi, ha partecipato oggi alla festa di chiusura delle iniziative a carattere sociale dedicate alle fasce deboli della popolazione e alle associazio - facebook.com Vai su Facebook
Roma, idea Tsimikas, il derby di Gasperini si gioca sulle fasce https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/19/news/roma_idea_tsimikas_il_derby_di_gasperini_si_gioca_sulle_fasce-424858095/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Roma, sfida sulle fasce: Wesley blinda la sinistra, a destra Tsimikas insidia Angelino - Angelino non è mai stato considerato il terzino “perfetto” per Gasperini, tanto è vero che ad un certo punto del mercato ... Si legge su gazzetta.it