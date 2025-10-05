Roma Soulé è il re dei gol da fuori area in Serie A | nessuno come lui dal 2023
Matias Soulé continua a stupire e a riscrivere statistiche. Da quando ha siglato la sua prima rete in Serie A, nella stagione 202324, nessun giocatore ha realizzato più gol di lui da fuori area: sei centri, l’ultimo dei quali nel match v into dalla Roma a Firenze, con un sinistro preciso e potente sotto l’incrocio dei pali. Il dato, fornito da Opta, certifica la crescita del talento argentino, oggi tra i giocatori più incisivi della massima serie da lunga distanza. In poco più di due stagioni, Soulé è passato dall’essere una promessa a una delle certezze del gioco offensivo giallorosso, distinguendosi per tecnica, personalità e continuità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - soul
