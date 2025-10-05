Roma scritta antisemita su serranda panificio Kosher Pd | Atto vile e intollerabile
Una scritta antisemita è apparsa questa mattina, domenica, sulla serranda di un panificio Kosher a Roma, non lontano da viale Guglielmo Marconi. A quanto si apprende la scritta, a caratteri cubitali, riportava la frase: ‘Ebrei di merda, bruciate tutti’. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato. Pd: “Atto vile e intollerabile”. “ Un atto vile e intollerabile, le scritte antisemite comparse su un panificio Kosher a Roma. L’odio non può trovare spazio nella nostra città, fondata sulla memoria, sul rispetto e sulla convivenza. Piena solidarietà ai titolari del panificio e alla comunità ebraica romana. 🔗 Leggi su Lapresse.it
