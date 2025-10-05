Roma paura a Trastevere | turisti americani ubriachi aggrediscono un passante e prendono a calci e pugni due carabinieri

La scorsa notte, verso le ore 04.45, due cittadini americani di 28 e 39 anni, verosimilmente ubriachi, hanno tentato di aggredire un 49enne italiano e due carabinieri. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Roma, paura a Trastevere: turisti americani ubriachi aggrediscono un passante e prendono a calci e pugni due carabinieri

