Roma paura a Trastevere | turisti americani ubriachi aggrediscono un passante e prendono a calci e pugni due carabinieri 

5 ott 2025

La scorsa notte, verso le ore 04.45, due cittadini americani di 28 e 39 anni, verosimilmente ubriachi, hanno tentato di aggredire un 49enne italiano e due carabinieri. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

roma paura trastevere turistiTrastevere, turisti americani ubriachi aggrediscono passante e feriscono due carabinieri - 45 in piazza San Callisto, due cittadini americani di 28 e 39 anni, in evidente stato di ubriachezza, ... Scrive romatoday.it

