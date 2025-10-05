Roma partenza da record lontano dall’Olimpico | vinte le prime 3 in trasferta

La Roma di Gasperini continua a viaggiare forte anche lontano da casa. Come riportato da Opta, con il successo per 2-1 contro la Fiorentina al Franchi, i giallorossi hanno vinto le prime tre trasferte di campionato, un risultato che nella storia del club era stato raggiunto solo in tre occasioni: 199192, 201314 e 201718. Un avvio perfetto fuori dall’Olimpico – nove punti su nove disponibili – che testimonia la crescita del gruppo e la capacità di imporsi anche negli ambienti più difficili, al contrario di quanto accaduto all’inizio della scorsa stagione. Solidità difensiva, organizzazione e cinismo in zona gol stanno diventando i tratti distintivi della nuova Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

