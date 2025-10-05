Roma mesi per un appuntamento per ottenere o rinnovare la carta d' identità

Tgcom24.mediaset.it | 5 ott 2025

Open day per ottenere o rinnovare la carta di identità a Roma. Si tratta di due giorni in cui il Comune tiene aperti gli uffici anche nel fine settimana per cercare di agevolare i cittadini. Anche se, per fare il documento, occorre comunque avere una prenotazione. E prenotarsi per gli open day o per un normale appuntamento sul portale del Viminale sembra quasi impossibile. Possono passare anche mesi prima di riuscire a trovare un giorno disponibile. Un problema che va avanti da anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

