Roma mesi per un appuntamento per ottenere o rinnovare la carta d' identità

Open day per ottenere o rinnovare la carta di identità a Roma. Si tratta di due giorni in cui il Comune tiene aperti gli uffici anche nel fine settimana per cercare di agevolare i cittadini. Anche se, per fare il documento, occorre comunque avere una prenotazione. E prenotarsi per gli open day o per un normale appuntamento sul portale del Viminale sembra quasi impossibile. Possono passare anche mesi prima di riuscire a trovare un giorno disponibile. Un problema che va avanti da anni.

Zefi a cuore aperto: «All’Inter una pressione troppo forte da gestire, dopo 4 mesi volevo andare via! Ora voglio dimostrare ai nerazzurri e alla Roma che si sbagliavano»

Omicidio a Fabrica di Roma, l'indagato era uscito dal carcere da pochi mesi | FOTO

Due mesi senza tram a Roma per i lavori sulla tangenziale est

Dragoni: "Sono stati mesi difficili, sono contenta per mia mamma che era qui in tribuna e per la vittoria ottenuta dalla squadra"

Dal 6 ottobre al 7 dicembre tutti i tram di Roma saranno sospesi per lavori sulla Tangenziale Est. In arrivo bus sostitutivi con corse potenziate. Previsti interventi notturni e cambi totali alla viabilità tranviaria per due mesi.

Carta d'identità a Roma: open day sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025 - Nel weekend consueto appuntamento nella Capitale per il rilascio del nuovo documento.

Carta d'identità elettronica a Roma: open day sabato 4 e domenica 5 ottobre. I Municipi e le modalità di prenotazione. Ecco cosa sapere - Ottobre e un nuovo appuntamento con gli open day dedicati al rilascio della carta d'identità elettronica a Roma.