Nelle ultime stagioni, per la Roma l’Olimpico era diventato un vero e proprio fortino. Venire a giocare nella Capitale, infatti, equivaleva a partire già con uno svantaggio mentale, perché affrontare i 65mila dello stadio giallorosso significava entrare in campo con un peso sulle spalle non da poco. Nei due anni e mezzo di Mourinho, per esempio, le mura di casa erano diventate quasi invalicabili e garantivano, molto spesso, un esito positivo per i giallorossi, che solo nelle rare serate più storte potevano incappare in qualche inaspettato pareggio. La sconfitta era davvero rarissima. Con Gasperini, invece, lo scenario sembra essersi ribaltato, perché – almeno ad oggi – il vero fattore determinante per la vittoria sembra essere diventata la trasferta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, l’Olimpico non incide più come prima: ora il vero fattore è la trasferta