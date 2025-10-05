Roma l’Olimpico non incide più come prima | ora il vero fattore è la trasferta
Nelle ultime stagioni, per la Roma l’Olimpico era diventato un vero e proprio fortino. Venire a giocare nella Capitale, infatti, equivaleva a partire già con uno svantaggio mentale, perché affrontare i 65mila dello stadio giallorosso significava entrare in campo con un peso sulle spalle non da poco. Nei due anni e mezzo di Mourinho, per esempio, le mura di casa erano diventate quasi invalicabili e garantivano, molto spesso, un esito positivo per i giallorossi, che solo nelle rare serate più storte potevano incappare in qualche inaspettato pareggio. La sconfitta era davvero rarissima. Con Gasperini, invece, lo scenario sembra essersi ribaltato, perché – almeno ad oggi – il vero fattore determinante per la vittoria sembra essere diventata la trasferta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - olimpico
Bomba d'acqua su Roma, aerei dirottati a Fiumicino e caos all'Olimpico per il concerto di Ultimo
Bomba d’acqua su Roma, i fan di Ultimo sorpresi dal nubifragio sul pratone dell’Olimpico
Bomba d’acqua a Roma: voli dirottati e fan in fuga allo Stadio Olimpico per il concerto di Ultimo
Primo tempo pieno di emozioni all'Olimpico di Roma #Cancellieri è on Fire, doppietta per lui! #Simeone quando vede la Lazio si indiavola, decimo gol contro i biancocelesti Schierati? Da chi aspettate un bonus? - X Vai su X
Primo passo falso europeo della Roma, all’Olimpico la squadra di Gasperini ha perso 1-0 contro il Lille, sbagliando tre rigori, fatti ripetere dall’arbitro in occasione dello stesso fallo. #sport - facebook.com Vai su Facebook