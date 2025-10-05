Roma lo stadio di Pietralata per Euro 2032 | la candidatura accelera l' iter burocratico
L'inserimento dell'impianto nell'elenco di candidati per l'Europeo permette di superare molti rallentamenti nella procedura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Stadio della Roma, il TAR respinge il ricorso: via libera agli scavi a Pietralata
Bomba d’acqua a Roma: voli dirottati e fan in fuga allo Stadio Olimpico per il concerto di Ultimo
Roma Nord paralizzata dallo stadio Olimpico: il Municipio XV propone un piano per la mobilità sostenibile
