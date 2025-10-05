Roma l’agente di Bailey | Permetterà alla squadra di raggiungere vette che nessuno credeva possibili

La Roma ha superato 2-1 la Fiorentina nella sesta giornata di Serie A, conquistando momentaneamente la vetta della classifica. Al rientro dalla sosta ritroverà anche Leon Bailey, fermo ormai da quasi due mesi per un infortunio muscolare rimediato il primo giorno di allenamento a Trigoria. Tramite un video condiviso sui propri canali social, Craig Butler, padre-agente del giocatore, ha confermato che il recupero del giamaicano è entrato nella fase finale: “ Presto il ritorno del giocatore costantemente alla ricerca dell’eccellenza. Leon tornerà presto in campo a giocare per la Roma e a portare la squadra a raggiungere vette che nessuno avrebbe mai immaginato possibili. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, l’agente di Bailey: “Permetterà alla squadra di raggiungere vette che nessuno credeva possibili”

