Roma il retroscena su Mauri | Spalletti mi voleva ecco perché non se ne fece nulla

Tra i giocatori che hanno dedicato una carriera alla sponda opposta del Tevere c’è sicuramente Stefano Mauri, che ha vestito per 10 anni la maglia della Lazio, diventandone anche capitano. Tanti sono stati i duelli contro la Roma nei vari derby succedutisi nel corso degli anni, avendo anche timbrato il cartellino in più di una circostanza. Nonostante i colori biancocelesti siano stati la sua casa per così tanto tempo, il classe 1980 avrebbe avuto anche una possibilità di cambiare rotta, spostandosi nell’altra metà della Capitale. Le parole di Mauri. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, lo stesso Mauri ha raccontato questo clamoroso retroscena riguardante quello che sarebbe potuto essere un trasferimento alla Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Mauri alla Roma, il retroscena clamoroso: “Mi voleva Spalletti, ecco perché non arrivai” - L'ex capitano della Lazio racconta un curioso aneddoto sul possibile passaggio in giallorosso, sfumato per problemi di mercato del club ... Da msn.com
Il retroscena di Mauri: “Spalletti mi voleva alla Roma, ma poi…” - In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Stefano Mauri ha svelato un retroscena di mercato piuttosto curioso, nonostante un lungo passato alla Lazio: “Spalletti mi voleva alla Roma, ma alla fine no ... Lo riporta msn.com