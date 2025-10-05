Roma gruppo di manifestanti contro la sede di Casapound | lancio incrociato di oggetti dopo il corteo pro Palestina

Al termine del corteo per la Palestina di ieri, sabato 4 ottobre, un gruppo di manifestanti, alcuni a volto coperto, hanno preso di mira la sede di Casapound. Lancio di oggetti incrociato tra i manifestanti in strada e i militanti da una finestra dell’edificio. Il gruppo di è poi dileguato all’arrivo della polizia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

