Roma gruppo di manifestanti contro la sede di Casapound | lancio incrociato di oggetti dopo il corteo pro Palestina
Al termine del corteo per la Palestina di ieri, sabato 4 ottobre, un gruppo di manifestanti, alcuni a volto coperto, hanno preso di mira la sede di Casapound. Lancio di oggetti incrociato tra i manifestanti in strada e i militanti da una finestra dell’edificio. Il gruppo di è poi dileguato all’arrivo della polizia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Corteo a Roma, i ProPal scatenano la guerriglia. Minacce alle giornalista: "Niente foto" - Scontri tra polizia e un gruppo di manifestanti sono avvenuti tra piazza Santa Maria ... Segnala iltempo.it
Manifestazione a Roma, marea umana per Gaza: “Siamo un milione”. A corteo finito, guerriglia degli antagonisti - Una manifestante è stata soccorsa e portata via in ambulanza dopo le tensioni a Roma avvenuti durante il corteo pro Pal. Secondo ilfattoquotidiano.it