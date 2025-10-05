Roma frase antisemita su serranda panificio kosher Zingaretti | solidarietà ai titolari
E' accaduto in zona Marconi. I dipendenti del forno hanno contattato il 112. Sul posto la polizia che indaga sull'accaduto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Roma, scritta antisemita su serranda panificio Kosher. Pd: “Atto vile e intollerabile” - Una scritta antisemita è apparsa questa mattina, domenica, sulla serranda di un panificio Kosher a Roma, non lontano da viale Guglielmo Marconi. msn.com scrive
Scritta antisemita compare sulla serranda di un panificio kosher a Roma: “Ebrei di me*da, bruciate tutti” - "Ebrei di me*da, bruciate tutti", questa la scritta comparsa sulla serranda di un fornaio kosher a Roma, nella zona di viale Marconi ... Come scrive fanpage.it