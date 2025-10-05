Roma Ebrei di m bruciate tutti | frase antisemita sulla serranda di un panificio kosher
"Parole orrende, indegne", ha commentato Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: roma - ebrei
"Ebrei di merda, bruciate tutti", scritta choc sulla serranda di un panificio kosher a Roma
Il rabbino capo di Roma al Corriere della Sera: "Le lotte interne tra ebrei ci sono sempre state, anche con esiti sanguinosi. Ma in gioco c'è il tema della sopravvivenza di Israele. Oggi tutto è mediaticamente finalizzato a cancellare il vero genocidio, con una gra
Le parole del Presidente della Comunità Ebraica di Roma Victor Fadlun, in riferimento alla crescente ondata di #antisemitismo in Italia e nel mondo, in occasione dell'inaugurazione della XXVI edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica.
