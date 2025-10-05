Roma colpo a Firenze | 2-1 e vetta provvisoria con Soulé e Cristante
Roma riaccende il passo e si prende una vittoria che pesa, ribaltando la Fiorentina al Franchi per 1-2 nella domenica del 5 ottobre. Dopo lo scivolone europeo con il Lille, i giallorossi firmano il successo con Matías Soulé e Bryan Cristante, rimontando l’acuto iniziale di Moise Kean. Un colpo che ridà classifica, ossigeno e consapevolezza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
