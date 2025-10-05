Una sfida che può essere spartiacque per la Roma quella contro al Fiorentina ( qui le probabili formazioni ), per più motivi: c’è anzitutto da cancellare indelebilmente ciò che è successo contro il Lille, una serata storta sotto ogni punto di vista, c’è una vetta della classifica da mantenere e quella voglia di andare alla seconda pausa per le Nazionali con il sorriso sulle labbra e la spensieratezza di poter lavorare con carica e fiducia verso il futuro. Trasferta di Firenze che può risultare chiave anche per alcuni singoli della rosa, ed uno di questi non può che essere Matias Soulé, l’uomo da cui ci si aspetta la giocata differente, quella che possa risolvere la partita nei momento di difficoltà. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma a Firenze, per Soulé l’esame di maturità: in attesa di Dybala