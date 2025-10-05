Robur attacco al Follonica Gavorrano Bellazzini | Serve massima attenzione

L’allenatore della Robur, Tommaso Bellazzini (nella foto), inserisce il Follonica Gavorrano tra le quattro-cinque squadre più temibili dell’interno girone E. Il tecnico bianconero chiede ai suoi ragazzi "la massima attenzione" per proseguire sulla strada intrapresa, fatta di ottime prestazioni e punti pesanti. Come è andata la preparazione dopo il 2-0 al Terranuova Traiana? "Abbiamo lavorato, come sempre, in maniera intensa, nel modo giusto, anche grazie, proprio, al successo di domenica che ha lasciato uno strascico positivo. La vittoria ci ha dato convinzione, ci ha permesso di dare continuità alle prestazioni e anche al risultato, che alla fine è quello che condiziona il clima intorno alla squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

