Robotica e tecnologia senza segreti Greta Galli è il genio dei social

STEM, acronimo di origine inglese che indica Scienza, Tecnologia, Ingegneria (Engineering) e Matematica. Questo termine che racchiude in sé i campi di studio delle discipline scientifiche e tecnologiche, non poteva non essere tra i protagonisti del mondo social. Tra i suoi ambasciatori, un posto di prestigio l’ha conquistato Greta Galli, @gretagallitech. Eletta da Fortune tra i migliori 25 content creator del 2024, parlantina fresca e sicura, un QI di 133 (la media mondiale si aggira sui 100), ventidue anni spesi ad amare la robotica. Greta, da d ove nasce questa tua passione ? “ La passione nasce per “colpa” del nonno, ex meccanico, che a tre anni mi ha messo in mano martello, chiodi e un pezzo di legno. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Robotica e tecnologia senza segreti, Greta Galli è il “genio” dei social

In questa notizia si parla di: robotica - tecnologia

