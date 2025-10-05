Roberta Di Padua e Alessandro | nessuna crisi ma c' è stato un periodo no pronti alla convivenza

Il 31 gennaio prossimo saranno due anni d'amore per Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, un traguardo che sembra una conquista visti i tanti venti contrari alla coppia nata nel salottino di Uomini e donne. Tra le relazioni più seguite, i due ex protagonisti del Trono Over si sono raccontati. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: roberta - padua

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

Roberta Di Padua: un compleanno indimenticabile nella splendida Amalfi

Uomini e donne, compleanno in costiera per Roberta Di Padua con gli uomini della sua vita

TvBlog.it. . Alessandro Vicinanza fa la fatidica proposta a Roberta Di Padua ma la reazione sorprende (e diverte) i fan. #uominiedonne #AlessandroVicinanza #robertadipadua #tv - facebook.com Vai su Facebook

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza in crisi?/ Un commento svela la verità sulla coppia di Uomini e Donne - Uno scambio di messaggi su Instagram svela la verità sulla presunta crisi di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Lo riporta ilsussidiario.net

Uomini e Donne, Roberta e Alessandro svelano di aver avuto un allontanamento dopo l’estate: ecco qual è stata la causa - Tra i protagonisti della scorsa edizione di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, troviamo sicuramente Roberta Di Padua ... Lo riporta isaechia.it