Roberta Bruzzone di nuovo in aula | la denuncia per stalking

Ildifforme.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberta Bruzzone ha denunciato il neurologo M. A. per stalking a seguito di un'altra denuncia per diffamazione che gli aveva mosso nel 2023. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

roberta bruzzone di nuovo in aula la denuncia per stalking

© Ildifforme.it - Roberta Bruzzone, di nuovo in aula: la denuncia per stalking

In questa notizia si parla di: roberta - bruzzone

Garlasco, il parere di Roberta Bruzzone sulle ultime analisi: “Cosa ha fatto davvero Chiara”

Garlasco, il mistero del Dna e le ricerche di “Ignoto 3”: parla Roberta Bruzzone

Punk Rock Raduno, Raf, Roberta Bruzzone e sagre: il week-end in città

roberta bruzzone nuovo aulaRoberta Bruzzone e lo stalker Mirko Avesani: «Insultata e minacciata, ho paura di un attacco con l’acido» - Roberta Bruzzone ha preso la parola in aula non nella veste consueta di consulente, ma come vittima. Segnala msn.com

roberta bruzzone nuovo aulaRoberta Bruzzone in aula contro il neurologo stalker: «Insultata e minacciata, ho paura di un attacco con l’acido» - Roberta Bruzzone ha preso la parola in aula non nella veste consueta di consulente, ma come vittima. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roberta Bruzzone Nuovo Aula