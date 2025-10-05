RJ Decker | la nuova serie di ABC con un adattamento promettente e colpi di scena

nuove produzioni televisive in arrivo: focus su “RJ Decker” e le tendenze del panorama seriale. Il panorama delle serie TV si evolve rapidamente, con le reti che cercano di proporre format innovativi e adattamenti di successo. Tra le novità più attese della stagione, spicca il nuovo progetto di ABC, intitolato “RJ Decker”, una produzione che potrebbe rappresentare una svolta nel genere procedurale grazie alla sua origine letteraria e a elementi narrativi distintivi. l’ingresso di “RJ Decker” nel palinsesto di ABC. una serie basata sul romanzo “Double Whammy” del 1987. ABC ha deciso di puntare su un titolo che nasce dall’adattamento del romanzo “Double Whammy” di Carl Hiaasen, pubblicato nel 1987. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - RJ Decker: la nuova serie di ABC con un adattamento promettente e colpi di scena

