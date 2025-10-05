Rivoluzione nella Chiesa anglicana una donna alla guida della Chiesa

Svolta rivoluzionaria nella Chiesa d’Inghilterra dopo 500 anni di storia. La comunità anglicana, confessione nazionale di riferimento dell’isola, si affida per la prima volta alla guida di una donna, Sarah Mullally, eletta alla carica di arcivescovo di Canterbury in risposta agli scandali sessuali, di pedofilia e di accuse d’insabbiamenti che hanno investito anche oltre Manica non pochi presuli. 🔗 Leggi su Feedpress.me

rivoluzione chiesa anglicana donnaRivoluzione nella Chiesa anglicana, eletta una donna alla guida - Sarah Mullally nominata vescovo di Canterbury, dopo l'ondata di scandali sessuali che ha travolto anche il suo predecessore (ANSA) ... Da ansa.it

rivoluzione chiesa anglicana donnaRivoluzione nella Chiesa inglese: una donna eletta Arcivescovo di Canterbury per la prima volta nella storia - Sarah Mullally sarà la prima donna a guidare la Chiesa anglicana, nominata Arcivescovo di Canterbury. Scrive tg.la7.it

