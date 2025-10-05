Rivoluzione nella Chiesa anglicana una donna alla guida della Chiesa
Svolta rivoluzionaria nella Chiesa d’Inghilterra dopo 500 anni di storia. La comunità anglicana, confessione nazionale di riferimento dell’isola, si affida per la prima volta alla guida di una donna, Sarah Mullally, eletta alla carica di arcivescovo di Canterbury in risposta agli scandali sessuali, di pedofilia e di accuse d’insabbiamenti che hanno investito anche oltre Manica non pochi presuli. 🔗 Leggi su Feedpress.me
