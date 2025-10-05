rivoluzione a striscia la notizia come cambia il programma

È ufficiale: Striscia la Notizia, storico tg satirico ideato da Antonio Ricci, diventerà un appuntamento settimanale in prima serata su Canale 5. Un cambio radicale per uno dei programmi simbolo della televisione italiana, in onda da oltre 35 anni. L’esordio della nuova formula è previsto per metà novembre 2025. La decisione, già ipotizzata nei mesi scorsi, è stata definitivamente sbloccata dal grande successo de “ La Ruota della Fortuna ” con Gerry Scotti, che ha conquistato ascolti sorprendenti nella fascia pre-serale, superando costantemente i concorrenti diretti, compresi i “pacchi” di Stefano De Martino su Rai 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

