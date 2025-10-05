rivedere i salari prime reti anti burocrazia

MILANO "Il primo tentativo per rendere la professione di farmacista attrattiva nel settore pubblico è aumentare le retribuzioni. Il secondo – spiega Giuliano Masina, responsabile del settore farmacie per Confservizi Lombardia – è alleggerire i turni, ma per intervenire su questo fronte occorre più personale. E si torna al problema di partenza". Il 46% delle farmacie comunali non trova dipendenti. L’81% si avvale di liberi professionisti come alternativa obbligata. E negli ultimi dodici mesi, il 54% - più di una su due - ha dovuto fare i conti con le dimissioni. L’altra faccia della medaglia è rappresentata dal privato che - si legge nella ricerca di Confservizi - assicura "migliori condizioni economiche, prospettive di carriera più vantaggiose e procedure di assunzioni più rapide". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

