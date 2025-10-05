Risveglio invernale in Alto Adige | neve sulle Dolomiti -12 gradi sui rilievi
AGI - Risveglio invernale in Alto Adige. Neve sui rilievi che sulle Dolomiti ha raggiunto anche i 15 centimetri, freddo nelle vallate e crollo delle temperature soprattutto in montagna dove a 3.000 metri si registrano già -12 gradi. La neve è caduta anche fino a 1.700 metri. In diverse zone i tracciati delle piste da sci sono già coperti da un leggero manto bianco. La neve caduta nella notte ha colto di sorpresa diversi escursionisti impegnati nelle escursioni di mezza montagna. Nessun disagio alla circolazione. A causa delle basse temperature il sindaco di Bolzano, Claudio Corrarati ha autorizzato l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento domestici a partire da domani per un massimo di 7 ore giornaliere. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: risveglio - invernale
Ep. 23 - [8 APRILE 2021] "E' tornato l'inverno per qualche ora nella notte che ci ha regalato un bel risveglio frizzante ma non abbiam tempo per goderci il panorama meraviglioso. Tante le cose da fare, poco il tempo a disposizione..." #iduevagamondi #FarmSt - facebook.com Vai su Facebook
Bene turismo invernale in Alto Adige, soprattutto nei 3 stelle - L'Istituto provinciale di statistica (Astat) ha presentato i dati aggiornati sull'andamento del turismo nel semestre invernale 2024/25. Segnala ansa.it
Alto Adige, torna l'inverno: neve fino a 1.600 metri - La perturbazione che in queste ore ha attraversato le Dolomiti ha riportato uno scenario invernale con strade innevate. Secondo tg24.sky.it