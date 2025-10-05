Risveglio invernale in Alto Adige | neve sulle Dolomiti -12 gradi sui rilievi

AGI - Risveglio invernale in Alto Adige. Neve sui rilievi che sulle Dolomiti ha raggiunto anche i 15 centimetri, freddo nelle vallate e crollo delle temperature soprattutto in montagna dove a 3.000 metri si registrano già -12 gradi. La neve è caduta anche fino a 1.700 metri. In diverse zone i tracciati delle piste da sci sono già coperti da un leggero manto bianco. La neve caduta nella notte ha colto di sorpresa diversi escursionisti impegnati nelle escursioni di mezza montagna. Nessun disagio alla circolazione. A causa delle basse temperature il sindaco di Bolzano, Claudio Corrarati ha autorizzato l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento domestici a partire da domani per un massimo di 7 ore giornaliere. 🔗 Leggi su Agi.it

