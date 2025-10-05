Risveglio con vento forte di favonio su tutto il territorio raffiche oltre i 50 km h

Leccotoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il risveglio, domenica 5 ottobre, è sotto le sferzate del vento forte, un vento di favonio. Tutto il territorio lecchese è interessato da questa condizione meteorologica, che regala cielo sereno e temperature minime piuttosto basse. Durante il giorno, invece, le massime sono destinate a risalire. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: risveglio - vento

Forte pioggia e vento: risveglio all'insegna del maltempo

Maltempo a Roma, allerta arancione in cinque regioni: nel Lazio rovesci e vento forte da martedì notte. Scuole chiuse a Anzio - Una perturbazione di origine atlantica si avvicina progressivamente all'Italia, portando dalla sera di martedì 9 un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali, ... Da roma.corriere.it

Maltempo Roma, forte temporale in arrivo: fulmini e raffiche di vento, dove e quando. Le previsioni meteo - L'inizio di settembre non è dei migliori, perché nubi minacciose oscurano il cielo (anche se danno una tregua al caldo, con le temperature che sono scese). Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Risveglio Vento Forte Favonio