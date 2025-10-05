Risveglio con vento forte di favonio su tutto il territorio raffiche oltre i 50 km h

Il risveglio, domenica 5 ottobre, è sotto le sferzate del vento forte, un vento di favonio. Tutto il territorio lecchese è interessato da questa condizione meteorologica, che regala cielo sereno e temperature minime piuttosto basse. Durante il giorno, invece, le massime sono destinate a risalire. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: risveglio - vento

Forte pioggia e vento: risveglio all'insegna del maltempo

Poesie per Il cielo sopra Gaza (XXXIII) Il Cielo sventola mille colori da quando a Gaza sono tornati i pescatori. Talvolta accade qualcosa che si chiama cambiamento. Come un inarrestabile vento. Un fuoco, un sogno, uno strappo, un risveglio, una forza misteri - facebook.com Vai su Facebook

Le navi di #Samoud con mani vuote e cuori pieni di speranza, si dirigono verso #Gaza. Non sono soltanto portatrici di aiuti, ma del risveglio della coscienza del mondo. Il vento nelle loro vele è la voce della libertà. La canzone ”#Samoud" di #Hamed_Zamani, - X Vai su X

Maltempo a Roma, allerta arancione in cinque regioni: nel Lazio rovesci e vento forte da martedì notte. Scuole chiuse a Anzio - Una perturbazione di origine atlantica si avvicina progressivamente all'Italia, portando dalla sera di martedì 9 un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali, ... Da roma.corriere.it

Maltempo Roma, forte temporale in arrivo: fulmini e raffiche di vento, dove e quando. Le previsioni meteo - L'inizio di settembre non è dei migliori, perché nubi minacciose oscurano il cielo (anche se danno una tregua al caldo, con le temperature che sono scese). Come scrive ilmessaggero.it