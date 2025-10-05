Due premi per due ristoranti che fanno parte della storia della ristorazione del territorio. La delegazione castellana dell’ Accademia Italiana della Cucina ha consegnato due targhe che celebrano il lavoro e la passione di due ristoranti che hanno segnato oltre mezzo secolo di cucina nel territorio. In ordine di tempo, il primo ad essere premiato è stato il ristorante Terantiga, nel cuore di Varignana. Nel locale che è ritrovo in primis proprio degli abitanti della frazione di collina, l’attività iniziò nei lontanissimi anni ’50 grazie a Rosa Piani e ai suoi fratelli giunti dal modenese. Le ricette di nonna Rosa, settant’anni dopo, tramandate alla figlia Anna, sono oggi le stesse di allora, e hanno saputo meritare il premio "Buona Cucina" dell’Accademia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ristoranti d’eccellenza. I premi dell’Accademia