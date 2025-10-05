Ristoranti d’eccellenza I premi dell’Accademia
Due premi per due ristoranti che fanno parte della storia della ristorazione del territorio. La delegazione castellana dell’ Accademia Italiana della Cucina ha consegnato due targhe che celebrano il lavoro e la passione di due ristoranti che hanno segnato oltre mezzo secolo di cucina nel territorio. In ordine di tempo, il primo ad essere premiato è stato il ristorante Terantiga, nel cuore di Varignana. Nel locale che è ritrovo in primis proprio degli abitanti della frazione di collina, l’attività iniziò nei lontanissimi anni ’50 grazie a Rosa Piani e ai suoi fratelli giunti dal modenese. Le ricette di nonna Rosa, settant’anni dopo, tramandate alla figlia Anna, sono oggi le stesse di allora, e hanno saputo meritare il premio "Buona Cucina" dell’Accademia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
