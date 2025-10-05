Risse e violenza all’alba Due gruppi si fronteggiano in centro e a Fontivegge

Notti agitate a Perugia. Ancora violenza all’alba, tra centro storico e la zona calda di Fontivegge. Dall’acropoli arrivano le testimonianze di diversi residenti che raccontano di una lite, piuttosto violenta, tra gruppi di ragazzi, alimentata probabilmente dall’alcol. I due gruppi contrapposti, sempre secondo le testimonianze, sarebbero stati particolarmente numerosi. Urla ripetute, sedie e tavolini, secchi dell’immondizia ribaltati fino all’arrivo delle forze dell’ordine che hanno potuto solo registrare le evidenti tracce di quanto accaduto poco prima. L’episodio si è verificato intorno alle 5. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Risse e violenza all’alba. Due gruppi si fronteggiano in centro e a Fontivegge

