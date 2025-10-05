Rissa sfocia in accoltellamento nell' Agrigentino | ventenne in ospedale

I carabinieri di Ribera (Agrigento) indagano su una rissa tra giovani nordafricani, avvenuta in pieno giorno in centro storico, nei pressi del palazzo municipale. Episodio nel quale un ventenne di nazionalità tunisina è stato accoltellato all’addome. Subito soccorsa, la vittima si trova adesso ricoverata all’ospedale «Fratelli Parlapiano». Non è in pericolo di vita. È stato individuato e. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Rissa sfocia in accoltellamento nell'Agrigentino: ventenne in ospedale

rissa - sfocia

