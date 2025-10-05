Rissa nella notte ad Arezzo | venti identificati nessun ferito
Attimi di tensione nella notte tra sabato e domenica nel quartiere San Donato ad Arezzo. Una ventina di persone, tutte di origine bengalese, si sono affrontate a mani nude intorno alle 23. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno riportato la calma. Nessun ferito, ma una ventina di uomini sono stati identificati. Indagini in corso per chiarire le cause della lite. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it
