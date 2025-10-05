Ripartono i lavori per i marciapiedi
Dopo l’interruzione estiva riprenderanno domani i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di viale D’Annunzio, progetto che comprenderà complessivamente il tratto lato mare tra il porto canale e piazzale Azzarita. L’intervento mira a migliorare la sicurezza pedonale e l’accessibilità urbana, restituendo a uno degli assi principali della città un’immagine più moderna e funzionale. Il primo tratto, completato prima della scorsa stagione estiva, ha interessato i marciapiedi dal porto canale a viale Catalani. Da lunedì prossimo gli interventi riguarderanno il tratto compreso tra viale Catalani e viale Paisiello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: ripartono - lavori
