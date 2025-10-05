Rinnovo Yildiz Juve conto alla rovescia per l’ufficialità | dalla scadenza al nuovo ingaggio tutti i dettagli dell’accordo che verrà siglato in queste settimane
Rinnovo Yildiz Juve, l’annuncio è solo questione di tempo: contratto fino al 2030 da 5 milioni, il gioiello bianconero ha le idee chiare. Una firma che blinda il futuro e scaccia le sirene della Premier League. La Juventus e Kenan Yildiz sono pronti a giurarsi amore a lungo termine. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la trattativa per il rinnovo del contratto del gioiello turco è ormai ai dettagli. L’accordo tra le parti è stato raggiunto sulla base di un progetto ambizioso e di cifre da top player, con il giocatore che ha già dato la sua prova di fedeltà più importante. Rinnovo Yildiz Juve: i dettagli di un matrimonio blindato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Ultimissime Juve LIVE: incontro nei prossimi giorni per il rinnovo di Yildiz, novità sul futuro di Vlahovic, dall’Inghilterra svelano un nuovo obiettivo dei bianconeri
Yildiz Juve, è davvero tutto pronto per il rinnovo: i prossimi giorni possono essere quelli dell’annuncio. I dettagli del nuovo accordo
Ultimissime Juve LIVE: giornata chiave per il futuro di Conceicao, a breve l’annuncio del rinnovo di Yildiz
